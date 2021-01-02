Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu
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Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu

02.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:45
Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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