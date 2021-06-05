Kırşehir'de İl Genel Meclisi üyelerine kuraklık bilgilendirmesi
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Kırşehir'de İl Genel Meclisi üyelerine kuraklık bilgilendirmesi

Kırşehir'de İl Genel Meclisi üyelerine kuraklık bilgilendirmesi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir İl Genel Meclisi üyelerine kent genelinde görülen kuraklık ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgi verildi.

Kırşehir İl Genel Meclisi üyelerine kent genelinde görülen kuraklık ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgi verildi.

Kırşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin İl Genel Meclis toplantısına katılarak, meclis üyelerine bilgi verdi.

İl Özel İdaresi Konferans Salonunda yapılan toplantıda konuşan Şahin, TARSİM'in önemi ve üreticilere olan katkılarını anlattı.

Şahin, "Tarım sigortası kapsamına çiftçilerimiz, poliçelerini yaptırırken kuraklık poliçesini çok az tercih etmektedir. Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle çiftçilerimizin yüzünü güldürecek olan yağışların ise zamansız yağdığı görülmektedir. Bu sebeple zamansız yağışlar, üreticimize önemli gelir kaybı yaşatmaktadır. Çiftçilerimiz zararını en aza indirmek için tarım sigortası yaptırmaları faydalı olacaktır. Tarım İl Müdürlüğü olarak ilçelerimiz dahil tüm kent genelinde tarım personellerimiz, bu konuda üreticilerimize bilgiler vermekteyiz. Çiftçilerimiz tarım sigortası ile alakalı her türlü bilgi için bize başvurabilirler." sözlerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Genel Meclis üyeleri, çiftçilerin karşılaştığı sorunları İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'e aktararak, bilgi alış verişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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