Kırşehir'de fidanlar toprakla buluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yelek köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yelek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köyün Çamlık mevkisinde düzenlenen programda 1800 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğinin ardından konuşan Vali İbrahim Akın, ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak, daha yeşil ve temiz bir çevre için fidanları toprakla buluşturduklarını aktardı.

Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara değinen Vali Akın, kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini anımsatarak, etkinliği düzenleyen dernek yöneticileri ve Yelek köyü halkına teşekkür etti.

Programın ardından Vali İbrahim Akın ve katılımcılar, köy kıraathanesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliğe, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman Kaymakamı Mehmet Usta, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar ile vatandaşlar katıldı.