Kırşehir'de en fazla KOP mali desteği sulama projelerine sağlandı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresince Kırşehir'e 2016-2021 tarihleri arasında en fazla mali desteğin yüzde 52,36 ile sulama projelerine verildiği belirtildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresince Kırşehir'e 2016-2021 tarihleri arasında en fazla mali desteğin yüzde 52,36 ile sulama projelerine verildiği belirtildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde düzenlenen KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtımı ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı'nda, KOP uzmanları tarafından Kırşehir'e yapılan mali destekle ilgili bilgi verildi.

Sunum eşliğinde yapılan bilgilendirmede, Kırşehir'e 2016-2021 yılları arasında 116 projeye 52 milyon 436 bin lira mali destek verildiği ifade edildi.

Kuraklığın da etkisiyle sulama projelerine daha çok destek yapıldığı vurgulanan toplantıda, şu bilgilere yer verildi:

"Kırşehir'den kabul edilen projeler arasında 2016-2021 yıllarında yüzde 52,36 ile en fazla destek sulama projelerine sağlandı. İkici sırada yüzde 16,11 ile bitkisel üretim, yüzde 15,63 ile içme suyu projelerine sağlanan destekler yer aldı. Bunları sırasıyla enerji, sosyal içerme, hayvancılık ve kültür projeleri izledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız