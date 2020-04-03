Kırşehir'de, belediye şehirde 3 noktaya dezenfekte istasyonu kurdu
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İbrahim Aydoğan, Kırşehir, Güncel

Kırşehir'de, belediye şehirde 3 noktaya dezenfekte istasyonu kurdu

19) vak'alarının artış göstermesi ve "evde kal" uyarılarına rağmen dışarı çıkmak zorunda olanlar için Kırşehir Belediyesi şehirde 3 farklı noktaya dezenfekte istasyonu oluşturdu.

03.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:40
Kırşehir'de, belediye şehirde 3 noktaya dezenfekte istasyonu kurdu

19) vak'alarının artış göstermesi ve "evde kal" uyarılarına rağmen dışarı çıkmak zorunda olanlar için Kırşehir Belediyesi şehirde 3 farklı noktaya dezenfekte istasyonu oluşturdu.

Belediye bünyesinde oluşturulan dezenfekte tünelleri dışarıda kalmak zorunda olanların enfeksiyon hastalıklarından korunmaları için alternatif çözümler üretiyor.

Kişiyi algılayan sensörlerden faydalanılarak yapılan dezenfekte tünelleri dışarıda kalmak zorunda olanlardan da takdir topluyor.

Cacabey Meydanı, belediye önü ve terme caddesine kurulan istasyonlarda kullanılan ilaçlar da belediye atölyelerinde hazırlanarak vatandaşın kullanımına sunuldu.

Sokakta kalmakta zorunda kalan ve dezenfekte tünelini kullanan İbrahim Aydoğan, "Vatandaş kendi sağlığını düşünüyorsa evde kalacak. Bende işlerim dolayısı ile çıkmak zorunda kaldım. Belediye'ye de uygulama için teşekkür ediyorum"dedi.

Dezenfekte tünelini kullanan Turan Ata ve Murat Arslan ise düşüncelerini şöyle anlattı;

"Dünya Sağlık Örgütünün de aldığı kararlar var. Belediye de bu kararlar doğrultusunda uygulama yapmış. Yapılan çalışamadan dolayı teşekkür ederiz. Halkın sağlığı yönünde iyi bir adım"

Covid-19 vak'asının ciddiyetinin anlaşılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, belediyenin kendi imkanlarını kullanarak dezenfekte tünelini dışarıda kalmak zorunda olanlar için oluşturduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında zabıta birimlerimizin yanı sıra halk 'halk masa' aracılığı ile de bizlere ulaşabiliyor. Virüs vak'aları haberleri duyulmaya başlanıldıktan sonra kendi alanımızda her türlü tedbiri aldık. Cadde ve sokakların ilaçlanıp yıkanmasını sağladık. Yinede halkımızın evinde kalması çağrılarının doğru olduğu kanaatini taşıyoruz. Belediye olarak oluşturduğumuz dezenfekte tüneli de dışarı da olmak zorunda olanlara destek sunuyor"dedi.

Vatandaşta cadde üzerinde virüse karşı dezenfekte alanı ile üretmişti

Kırşehir'de, Yenice Mahallesinde enerji firması sahibi olan Ali Rıza Yardım'da geçtiğimiz haftalarda, iş yerinde dışarıda olan musluğunu faaliyete geçirerek dışarıda olanların cadde üzerinden geçerken ellerini dezenfekte etmesi için dezenfekte varili oluşturmuştu.

Yardım, açıklamasında; "Hükümet ve bakanlık çeşitli tedbirler kapsamında ne yapılabilir konusunda sürekli ikazda bulunuyor. Sokağa çıkmaması gereken insanları da dışarıda görüyoruz. Biz de kendi adımıza ne yapabiliriz diye düşünmüş su ve varille dezenfekte varili oluşturduk"demişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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