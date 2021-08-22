Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü Kırşehir'de, evlilik vaadiyle kandırılan Afgan, kendini kandıran kadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, evlilik vaadiyle kandırılan Afgan, kendini kandıran kadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre Kırşehir'de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H. adlı kadının kendini kandırdığını ileri süren B.M.A adlı kişi konuşma isteği reddedince apartman içerisinde bıçaklayarak Z.H'yi öldürüldü.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise hayatını kaybeden Z.H.'nin hızlıca apartmandan çıktığını söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Ekipleri ise Z.H,.'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis kısa sürede kaçan şüpheli B.M.A'yı yakaladı. B.M.A,.'nında Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haber! Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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