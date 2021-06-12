Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor
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Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor

Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi kapsamında 193 şehidin isminin yer aldığı künyeler ağaca asıldı.

KIRŞEHİR Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi kapsamında 193 şehidin isminin yer aldığı künyeler ağaca asıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Vatan kalesinden cennete uçanlar' projesi kapsamında Kırşehirli 193 şehidin isimlerinin yaşatılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kent Park'ta hazırlanan bir ağaca 193 şehidin künyeleri asıldı. Şehitlerin isimleri ağaçlarda yaşatılacak. Türkiye'de uygulanan projenin Kırşehir'de de hayata geçirildiğini belirten Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Bu proje ile de Kent Park girişine diktiğimiz kuru ağacı Kırşehirli şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu künyelerle yeşerteceğiz" dedi.Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise, "Bu park yoğun olarak vatandaşlarımızın kullandığı bir mekan. İnşallah burayı kullanan vatandaşlarımız her geldiğinde şehitlerimizi hatırlayacak bu vatanın kolay kazanılmadığını burada somut bir şekilde görecekler. Bu ağacın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu.


Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor
Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor
Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor
Kırşehir'de 193 şehidin ismi ağaçta yaşatılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir

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