Kırşehir Belediyesi sünnet şöleni yapacak

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, geleneksel hale gelen sünnet şöleninin tekrar düzenleneceğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları sünnet olacak tüm aileleri kayıt yaptırmaya davet etti.

Kayıtların Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezindeki, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacağını duyuran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ücretsiz sünnet ettirerek mutlu günlerine ortak olacağız. Bu yıl yapacağımız sünnet şöleninde yine çocuklara sünnet kıyafetlerini ücretsiz dağıtacağız. Sünnet şölenine da kayıtlarımız kısa süre önce başladı ve şuan da devam ediyor. Vatandaşlarımız başvuruda bulunmak için sünnet olacak olan çocuğunun ve velisinin nüfus cüzdanı ile birlikte Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatların tamamlanmasının ardından, sünnet şöleninin hangi tarihte nerede yapılacağını açıklayacağız."

Kaynak: AA