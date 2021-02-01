Kırsaldaki kadınlar, Bingöl balının markalaşmasına katkı sağlayacak
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Kırsaldaki kadınlar, Bingöl balının markalaşmasına katkı sağlayacak

01.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:11

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) tarafından hazırlanan proje ile kırsalda yaşayan kadınlar Bingöl balının markalaşmasına katkı sunacak.

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) tarafından hazırlanan proje ile kırsalda yaşayan kadınlar Bingöl balının markalaşmasına katkı sunacak.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında PİKOM tarafından hazırlanan "Çalışkan Arı, Üretken Kadın, Kaliteli Bal Projesi" ile ilk etapta kırsal alanda yaşayan 20 kadına iş olanakları sağlamak amacıyla 40 saat sürecek "mutfakta temel besin uygulamaları, hijyen ve sanitasyon ile ballı lezzetler geliştirme" eğitimleri verilecek.

Bingöl balının yöresel lezzetlerde ve dünya mutfağında kullanılması için de eğitim alacak kadınlara daha sonra arıcılıkta ihtiyaç duyacakları arı kovanı ve arı ile diğer ekipmanlar verilecek.

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Üzeyir Kement, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlara temel besinler ve içeceklerin kullanımı ile ilgili akademik bilgiler verdiklerini söyledi.

Hijyen ve sanitasyon konusundaki temel eğitimleri aktardıklarını, uygulama mutfağında temel bazı soslar geliştirdiklerini dile getiren Kement, "Projemiz kapsamında kadın girişimcilerimizin sadece balla ilgili ticari faaliyetlerde bulunması değil, aynı zamanda yerel ve dünya mutfağında ürünü alternatif şekilde nasıl kullanacağı noktasında da çalışmalar yaptık. Öncelikle yerel mutfak ürünlerini dikkate alarak hareket ettik. Bu yiyecek ve içeceklerin içerisinde balı alternatif şekillerde kullandık." diye konuştu.

"Mutfağın her aşamasında kadının olmasını istiyoruz"

Proje yürütücüsü Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esen de temel amacın kırsal kesimde yaşayan kadınlara iş olanakları sağlamak olduğunu belirtti.

"Mutfağın her aşamasında ya da bal ile ilgili konuda A'dan Z'ye kadının olmasın istiyoruz." diyen Esen, Bingöl balının yerel ürünler ve lezzetlerle buluşmasına ve markalaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Proje kapsamında 20 kadını istihdam edeceklerini dile getiren Esen, projenin eğitim, üretim, markalaşma ve satış olarak 4 aşamadan oluştuğunu aktardı.

Kadınların bir değil birden fazla iş olanağı edinmesini istediklerini belirten Esen, bu nedenle onlara hem mutfak eğitimi hem de aktif arıcı olmalarını sağlayacak eğitimler verdiklerini ifade etti.

Kırsaldaki kadınlar, Bingöl balının markalaşmasına katkı sağlayacak
Kırsaldaki kadınlar, Bingöl balının markalaşmasına katkı sağlayacak
Kırsaldaki kadınlar, Bingöl balının markalaşmasına katkı sağlayacak
Kırsaldaki kadınlar, Bingöl balının markalaşmasına katkı sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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