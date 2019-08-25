Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Toplantısı

25.08.2019 12:38

Keban ilçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesiyle çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Destekleme Şube Müdürlüğünde ziraat mühendisi Selçuk Baysal tarafından çiftçilere bilgi verildi.

Baysal, hibelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunabileceklerini kaydederek, "13. etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yani 'yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla tüm üreticilerimiz, çiftçilerimiz, yatırımcılarımız bu desteklerden ve fırsatlardan istifade edebilirler." dedi.

Toplantıya, Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat Kerti, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA