Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, desteklemelerle ilgili bilgi verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçiye verilecek desteklerle ilgili bilgi verdi.

Şahin, il müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda büyüme, reel üretim artışı ve kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çiftçiye destek verildiğini söyledi.

Tarımsal üretim yapan, işleyen, pazarlayan yatırımcıların her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek, desteklemek ve yol göstermek amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Bakanlığımız, 3 dönem olarak 2006-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan tavana yaklaşımıyla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımını desteklemiş olup, 2025 yılına kadar da desteklemeye devam edecektir." dedi.

Desteklemelerin içeriğiyle ilgili de bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3,5 milyon lira, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2,5 milyon lira, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 2 milyon liraya kadar olan yatırımların KDV hariç tutarının yüzde 50'sini hibe ediyoruz. Bu kapsamda, hayvancılık tesisleri, mantar yetiştiriciliği, kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ve mamul üretim tesisleri, çelik silo, soğuk hava depoları olmak üzere 14 iş kolunda destekleme yapılmaktadır. Tarımsal amaçlı faaliyet gösteren tüm yatırımcılarımızı desteklemek amacıyla işletmenin makine ihtiyacını karşılamak için her yatırımcıya bir adet olmak üzere başvuru tutarının üst sınırı 300 bin lira olan pulluk, mibzer, römork ve taş toplama makinesi gibi 74 farklı makinenin de KDV hariç yüzde 50'sini karşılıyoruz. Ayrıca küçük aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla yeni tesis yapımı, yapımına başlanmış ve yarım kalmış tesislerin tamamlanması, kapasite artırımı veya teknoloji yenileme, modernizasyon konusunda yapılacak başvuruların üst sınırı olan 600 bin lirasının KDV hariç yüzde 50'sini karşılıyoruz.?????"

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