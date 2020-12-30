Kırsal kalkınma destekleri başladı
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Kırsal kalkınma destekleri başladı

30.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:50
Kırsal kalkınma destekleri başladı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki 'Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi' yayımlandı.

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 gün müracaat müddeti tanınacak ve belirtilen usül ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için müracaat tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.

Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür" dedi.

Yatırım konuları neler

Akkoyunlu, yatırım konuları hakkında şu bilgileri verdi:

"Zirai ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, tıbbi aromatik ürünler, çelik silo, soğuk hava deposu), proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (deniz, iç su yetiştiriciliği), hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları, küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, sera yatırımları (iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar), kültür mantarı üretimi sabit yatırımları, büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (sadece modernizasyon yatırımı) ve kanatlı kesimhane yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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