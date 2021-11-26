Kırsal'da Teknolojik Tarım ve Arıcılık Projesi Başlıyor

MUĞLA (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alan Muğla Valiliği himayesinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yürütülen "Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık" projesinin tanıtımı yapıldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde yapılan tanıtım programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Mecit Ramazan Barın, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, proje iştirakçisi kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Projenin genel amacı; Muğla genelinde ekolojik turizm alanında öncelikli seçilen ve tarımsal potansiyeli yüksek kapalı köy okullarında sosyoekonomik olarak dezavantajlı bireylere, köy halkına ve meslek liselerinde akıllı tarım ve akıllı arıcılık faaliyetleri aracılığı ile istihdam sağlamak, kurulacak atölyelerde yenilikçi öğrenci ve öğretmen eğitimleri vermektir.

Bu amaç doğrultusunda Muğla'nın öncü/öncelikli istihdam sektörleri olan "Tarımsal Üretim, Ekolojik Turizm, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri" sektörleri ile buluşacak olan temel üretim faaliyetleri belirlenmiştir.

Proje kapsamında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ARGE (Araştırma Geliştirme) Köy Okulları Modeli ve ÜRGE (Üretim Geliştirme) Meslek Liseleri Modeli olmak üzere iki hizmet modeli tasarlanmıştır. ARGE Köy Okulları Modeline 6 kapalı köy okulu, ÜRGE Meslek Liseleri Modeline de 3 meslek lisesi dahil edilmiştir. Toplamda 6 ilçeyi (Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Ula, Menteşe, Milas) kapsayan proje il genelinde yaygın etkiye sahip olup toplamda 18 ay sürecektir.

Bu süre içerisinde Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık ile ilgili eğitim faaliyetleri, farmbot, sensör, makine, ekipman, akıllı sera, akıllı kovan üretim faaliyetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri, tıbbi aromatik bitki üretimi, distilasyonu ve sonuçlarının analiz faaliyetleri, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret gibi başvuru faaliyetleri gerçekleşecektir.

Proje kapsamında tasarlanan bu üretim sahaları, bu üretim sahalarının kurumsal yapılar olması, tarımsal potansiyellerin iklimsel mevcudiyetini koruması, üretimde yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve satış pazarlama sahalarının hali hazırda var olması ile projemizin sürdürülebilirliği yüksektir.

Proje ortağı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve proje iştirakçileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur), Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 6 Köy Muhtarlığı, 6 Köy Kooperatifi, KODA (Köy Okulları Değişim Ağı Sivil Toplum Kuruluşu), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, MAYBİR (Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği), KÖYKOP (Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği), Muğla Teknopark ve Sentezfarma Ltd. Şti. olmak üzere ilin önde gelen 20 destekçisi ile projeye Muğla'da geniş bir katılım sağlanmıştır.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1. 150. 000, 00 TL hibe desteği ile hayata geçiyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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