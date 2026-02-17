Kirpikler Gözünüze Batıyorsa Dikkat: Trikiyazis Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Trikiyazis, kirpiklerin normalde dışa doğru uzaması gerekirken içe doğru dönerek göze temas etmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, kirpiklerin kornea ve göz yüzeyine sürtünmesine neden olur.

Tedavi Edilmezse Ciddi Sorunlara Yol Açabiliyor

Trikiyazis; batma hissi, yanma, sulanma, kızarıklık, ışığa hassasiyet ve ağrı gibi şikâyetlere yol açabilir. Uzun süre tedavi edilmediğinde ise korneada çizilmeler, yaralar, enfeksiyonlar ve hatta kalıcı görme kaybı gelişebilir.

Uzmanlar, bu nedenle şikâyetlerin ihmal edilmemesi ve erken dönemde göz doktoruna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Neden Ortaya Çıkıyor?

Trikiyazis en sık şu durumlarda görülür:

Kronik göz kapağı iltihaplarında (blefarit),

Yaşa bağlı kapak değişikliklerinde,

Enfeksiyonlardan sonra,

Travma veya ameliyat sonrası kapak yapısının bozulmasında.

Geçici Değil, Kalıcı Tedavi Önemli

Bazı hastalar kirpikleri aldırarak geçici rahatlama sağlar. Ancak bu yöntem kalıcı çözüm sunmaz. Kirpikler kısa sürede tekrar çıkar ve sorun devam eder.

Kalıcı tedavide elektroliz, lazer, kriyoterapi ve cerrahi yöntemler ön plana çıkar. Bu yöntemler, kirpik kökünü hedef alarak tekrar çıkmasını engellemeyi amaçlar.

Elektroliz Tedavisinde Önemli Bir Çalışma

Bu alanda dikkat çeken çalışmalardan biri, Dr. Yaşar Sakarya ve çalışma arkadaşları tarafından yapılmıştır. Araştırmada, dünyada ilk kez 55 mikron kalınlığında özel bir iğne kullanılarak elektroliz yöntemiyle trikiyazis tedavisi uygulanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, 2010 yılında European Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanmıştır. Toplam 24 hastada yapılan uygulamada, hastaların üçte ikisinde tek seansta başarı sağlanmış; ek seanslarla birlikte başarı oranı yüzde 100'e ulaşmıştır.

İşlem sonrasında kapaklar yaklaşık iki hafta içinde belirgin bir iz bırakmadan iyileşmiş, yalnızca az sayıda hastada hafif renk açılması ve küçük kapak düzensizlikleri görülmüştür.

Araştırmacılar, elektrolizin etkili ve güvenli bir yöntem olduğunu; ayrıca hastanelerde bulunan standart cihazlarla kolayca uygulanabildiğini belirtmiştir.

Bilim Dünyasında İlgi Gördü

Dr. Sakarya'nın bu çalışması, zaman içinde bilim dünyasında ilgi görmüş ve Current Eye Research, Dermatologic Therapy, Orbit ve Survey of Ophthalmology gibi dergilerde yayımlanan bazı makalelerde atıf almıştır. Ayrıca Blepharitis: A Comprehensive Clinical Guide ve Oculofacial, Orbital, and Lacrimal Surgery adlı kaynak kitaplarda da bu yayına değinilmiştir.

Uzmanlardan Uyarı

Göz hastalıkları uzmanları, "bir kirpik" gibi basit görünen sorunların zamanla ciddi göz hasarlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Erken tanı ve uygun tedaviyle hem ağrının hem de görme kaybı riskinin büyük ölçüde önlenebileceği belirtiliyor.

Gözünüzde sürekli batma, kızarıklık veya sulanma varsa, vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurmanız öneriliyor.