Kırmızı Oda Zekiye Keklik kim?
Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde yer alan başarılı isim Ayta Sözeri'nin hayat verdiği Zekiye karakteri vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Kırmızı Oda Zekiye Keklik kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?
TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda yayınlandığı günde zirvede yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kırmızı Oda'da konuk olan Zekiye karakterine hayat veren Ayta Sözeri ile ilgili "Kırmızı Oda Zekiye Keklik kimdir? Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.
KIRMIZI ODA KEKLİK ZEKİYE KİMDİR?
Kırmızı Oda Zekiye Keklik karakterini Ayta Sözeri canlandırmaktadır. Zekiye Keklik cinsel kişiliği nedeniyle zorluk yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan birisidir.
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.
Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.
Filmografi
Sinema
2009 Güneşi Gördüm Tuana
Teslimiyet Aygül
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
2016 Koca Dünya Hayat kadını
2017 Aile Arasında Behiye
2020 Eltilerin Savaşı Ebe
Televizyon
2000 Dadı Şarkıcı
Hayat Bağları Hapishane Müdüresi
2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
2007 Kuzey Rüzgârı Okşan
Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
2008
2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt
Kahramanlar Arzu
2010 Parmaklıklar Ardında Mahkûm
2011 Papatyam Şebnem
2012 Acayip Hikayeler Cansu
Kayıp Şehir Duygu
2014 Ulan İstanbul Umay
2015 Paramparça Nezaket
2021 Yeşilçam Kuvvet
Kırmızı Oda Keklik Konuk oyuncu
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