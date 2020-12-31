Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!
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Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

31.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:32
Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

Her bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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