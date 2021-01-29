Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak kimdir? Bora Koçak yaşı, dizileri!
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Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak kimdir? Bora Koçak yaşı, dizileri!

29.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:08
Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak kimdir? Bora Koçak yaşı, dizileri!

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak kimdir? Bora Koçak yaşı, dizileri!

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği bir psikolojik drama dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2020 tarihinde TV8 ekranlarında gösterime girdi. Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak kimdir? Bora Koçak yaşı, dizileri!

KIRMIZI ODA YAVUZ KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Yavuz karakteri, Kumru'nun eski sevgilisidir. Kırmızı Oda Yavuz karakterini başarılı oyuncu Bora Koçak canlandırmaktadır.

BORA KOÇAK KİMDİR?

Kırşehir doğumlu oyuncu,Marmara Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Fakültesi'nde okumuştur. İngiltere'de Aspect Bournemouth Üniversitesi, İşletme, Pazarlama ve Muhasebe Bölümü'nde de eğitim almıştır. 2013 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde Ali rolü ile dikkatleri çekmeyi başardı.

BORA KOÇAK DİZİLERİ

2009-2010 Sakarya Fırat - Muharrem Pektaş

2012 Uzun Hikaye - Kara Turan

2013-2014 Merhamet - Ali

Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Bora Koçak kimdir? Bora Koçak yaşı, dizileri!
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