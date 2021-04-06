Kırmızı Oda Vahit Bey kimdir? Kırmızı Oda Vahit Bey'i canlandıran Uğur Yücel kimdir?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın karakterleri merak ediliyor en çok yeni bölümde ekrana gelen Vahit Bey merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Vahit Bey'i canlandıran Uğur Yücel kimdir? Kırmızı Oda Vahit Bey kimdir?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Vahit Bey karakteri izleyicilerin dikkatini çekti, Peki, Kırmızı Oda Vahit Bey kimdir? Kırmızı Oda Vahit Bey'i canlandıran Uğur Yücel kimdir?

KIRMIZI ODA VAHİT BEY KİMDİR?

Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini Uğur Yücel canlandırıyor. Uğur Yücel, dizi ve sinemaları ile izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim.

32. bölümde diziye dahil olacak olan oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak. Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1957

Kaç yaşında: 63yaşında

Nereli:İstanbul

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı.

Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.

Oyuncu

• Aziz Ahmet 1994

• Karanlıkta Koşanlar 2001

• Alacakaranlık 2003, Tahir Kemal Bozoglu

• Hırsız Polis 2006, Aksak

• Canım Ailem 2008, Samim Altın

• Aşk ve Ceza 2012,

• Aramızda Kalsın 2013, Bahattin

• Familya 2016, Yaşar Beyoğlu

• İçerde 2017, Kudret Sönmez

• Nefes Nefese 2018, Ayaz Kıran (Atmaca)

• Muhteşem İkili, 2018, Sadri

• Yüzleşme 2019 , Fikret Kalenderoğlu

Yönetmen

• İkinci Bahar 1999

• Karanlıkta Koşanlar 2001

Yapımcı

• Alacakaranlık 2003

SenaryoAziz Ahmet 1994

• Karanlıkta Koşanlar 2001