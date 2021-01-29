Kırmızı Oda Sadi'nin rahatsızlığı nedir? Panik Bozukluğu, Panik Atak nedir? Panik Atak belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Cuma günleri ekranlara gelen ve her hafta farklı bir psikolojik rahatsızlığı konu alan Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Delikanlı Sadi karakteri dikkat çekti. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteri Panik Atak hastası. Bunun üzerine Kırmızı Oda Sadi'nin rahatsızlığı nedir? Panik Bozukluğu, Panik Atak nedir? araştırıyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabının uyarlaması olan Kırmızı Oda dizisinde her hafta farklı bir psikolojik rahatsızlık ele alınıyor. Bu hafta Erkan Petekkaya diziye Delikanlı Sadi karakteriyle katıldı. Sadi'nin panik bozukluğu dikkat çekti. Bu rahatsızlık tıpta Panik Atak olarak geçiyor. Kırmızı Oda Sadi'nin rahatsızlığı nedir? Panik Bozukluğu, Panik Atak nedir? Panik Atak belirtileri nelerdir? Panik Atak tedavi yöntemleri nelerdir?

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak ya da panşk bozukluğu ani ve düzenli olarak bir panik veya korku hissi etkisi altında olunan bir anksiyete bozukluğu türüdür. Neredeyse herkes belli zamanlarda endişe ve panik hissine kapılabilir. Bu his gergin, stresli ya da tehlikeli durumlara karşı herkesin verdiği doğal bir tepkidir.

Ancak panik atak bozukluğuna sahip bir kişi için anksiyete, endişe, stres ve panik duyguları hem düzenli hem de belirgin bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir.

Panik Bozukluğu ya da Panik Atak durumu ise panik atak ile ilişkisi olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Beklenmedik şekilde tekrar eden panik atakları, bu atakların gerçekleşmesinin beklentisinin ortaya çıkardığı bir kaygı, ve panik atak sırasında gerçekleşen semptomlardan dolayı ölme veya zarar görme kaygısı nedeniyle hayatın doğal akışına uyum sağlamakta güçlük çekme şeklinde gözlemlenir.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Panik atağın çok belirgin belirtileri vardır. Bunlardan bazıları:

Ölüm korkusu

Çarpıntı

Nefes darlığı

Terleme

Titreme

Soluk kesilmesi

Göğüs ağrısı

Göğüste baskı hissi

Mide bulantısı

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Bayılacak gibi hissetme hissi

Sersemlik hissi

Kendini ve çevreyi başka türlü algılama

Çıldıracak gibi hissetme hissi ölüm korkusu

Uyuşma

Üşüme veya ateş basmaları başlıca panik atak belirtileridir.

Panik atağın en belirgin özelliği ise nerede ve ne zaman ortaya çıkacağının belli olmamasıdır. Aniden ortaya çıkabilir ve 10 dakikada en yüksek seviyesine çıkar ve genellikle 15 dakika içinde sonlanır. Uykuda bile panik atak gözlenebilir.

PANİK ATAK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kişiye panik atak teşhisi bir doktor tarafından konulmalıdır. Bu yüzden öncelikle tanı için bir psikiyatriye görülmek gerekir. Panik atağın da diğer rahatsızlıklar gibi tıbbi tedavisi bulunmaktadır. Tedavi kesildikten sonra bazı vakalarda tekrarlama gösterebilmektedir. Panik atak tedavisinde ilaç tedavisinin ?yanı sıra, solunum egzersizleri de faydalı olmaktadır. Tedavinin ilaç ya da hipnoz ile gerçekleşip gerçekleşmemesi doktorun görüşüne bağlıdır.