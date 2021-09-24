Kırmızı Oda Rezzan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Farklı karakterlerin konuk olduğu Kırmızı Oda, yeni sezonuyla başladı. Yeni sezonda en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Rezzan oldu. Ağır ataklar geçiren Rezzan'ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor. Peki, Kırmızı Oda Rezzan kimdir? Rezzan'ın gerçek adı nedir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KIRMIZI ODA REZZAN KİMDİR?

Madalyonun İçi isimli kitapta "Cinini Çıkardım" bölümünün Rezzan'ın hikayesi olduğu sosyal medyada iddia edildi. Rezzan'ın "Böyle ortalıkta olmaz, olmaz, olmaz. Her yerde gözü var onun. Yüzlerce gözü var. Cinini çıkardım, o zaman kızdı, çok kızdı. Asacaklar beni. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılayacaklarmış. Bana dokunmayın, sakın dokunmayın, sonra size de kızar! Benim yüzümden babamı da asacaklar. Dokunma diyorum, anlamıyor.'' dediği anlar dikkat çekti. Rezzan, Doktor Hanım ile konuşurken, ''Sonra ne oldu biliyor musunuz? Cafer benim cep telefonlarımı dinliyormuş. Kimse inanmadı bana, herkese anlattığıma çok kızdı. Benim yataktaki görüntülerimi filme aldı ve iş yerindeki herkese izletti. Benim telefonumu kamera olarak kullandı. Herkes gördü. Herkes her yerimi gördü.'' cümlelerini de belirtti. Rezzan'ın hikayesi sonraki bölümlerde netleşecek.

REZZAN'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Rezzan'a hayat veren Nihal Yalçın 40 yaşındadır. 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009'da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünde izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.

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