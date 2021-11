Kırmızı Oda 'Pembe' Meltem Cumbul kimdir? Pembe gerçek adı nedir? Meltem Cumbul kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Oda'Pembe' Meltem Cumbul kimdir? Pembe gerçek adı nedir? soruları Kırmızı Oda dizisi izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma günü yayınlanan dizide Pembe karakteri dikkat çekti. Meltem Cumbul kaç yaşında, nereli? İşte Meltem Cumbul hakkında bilgiler...

KIRMIZI ODA PEMBE KİMDİR?



Doktor Hanım'dan yardım almaya gelen Pembe, tedirgin ve şüpheli tavırları ile dikkati çekiyor. İlk görüşmede, çantasından çıkardığı silahı Doktor Hanım'ın masasına koyan Pembe, "Bu, burada durabilir mi?" diye sordu. Pembe'nin şiddet gördüğü ağzından kan geldiği biliniyor. Eşinin kendini vur dediği 50. bölümde yayınlandı.

KIRMIZI ODA PEMBE GERÇEK ADI NEDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Pembe karakterini canlandıran isim Meltem Cumbul'dur.

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul, 5 Kasım 1969, İzmir doğumlu. Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Kolejinde başladığı liseden 1987 yılında Ata Kolejinden mezun oldu. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalından mezun oldu.

Meltem Cumbul'un kariyeri; Berlin Altın Ayı ödülünü almış Duvara Karşı'nın da (Head On) aralarında olduğu on altı sinema filmi, 'Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi' olma başarısını kazanmış Yılan Hikayesi'nin de aralarında olduğu altı dizi; Smokey Joe's Cafe, Taming of the Shrew gibi müzikal ve tiyatro oyunları ile Palm Springs, Queens, Ankara ve Antalya Altın Portakal Film festivalleri dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahiptir.

2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Korhan Abay ile birlikte sunmuştur.

2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde hâlen öğretmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet