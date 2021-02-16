Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti
Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı olarak seyirci ile buluşan Pınar Deniz makyajsız paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun doğal güzelliğini gözler önüne serdiği pozlarına hayranlarına hayranlarında övgü yağdı.
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu Öğretmen rolü ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde fenomen dizi Kırmızı Oda'da Nazlı karakteri ile seyirci karşısına çıkan Pınar Deniz'in son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
CESARETİNE ÖVGÜ YAĞDI
Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan 27 yaşındaki Pınar Deniz, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun doğal güzelliğini yansıttığı pozları hayranlarını mest etti. Ekranların sevilen oyuncusuna hayranları, güzelliği kadar cesaretinden dolayı da övgü yağdırdı.