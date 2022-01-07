Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda bu hafta yok mu? Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma saat 20:00 'da TV8'de yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA 7 OCAK BUGÜN YOK MU?

Kırmızı Oda bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. 7 Ocak TV8'de Masterchef yeni bölümü yayınlanacak. Kırmızı Oda yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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