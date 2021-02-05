Kırmızı Oda Nazlı'nın kocası "Recai" kimdir, gerçek adı ne? Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yıkılkan dizileri ve filmleri!
Cuma akşamları TV8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi konusu kadar oyuncularıyla da büyük ilgi çekmektedir. Her hafta farklı psikolojik rahatsızlıkları ele alan Kırmızı Oda dizisine bu hafta iki flaş isim dahil oluyor! Kırmızı Oda Nazlı'nın kocası "Recai" kimdir, gerçek adı ne? Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Gökhan Yıkılkan, Nalzı'nın (Pınar Deniz) kocası Recai rolüyle Kırmızı Oda dizisine dahil oldu! Daha fragmanlarda izleyen yüz binlerce kişi tarafından merak edilen Recai ve Nazlı'nın hikayesi merak edildi! Gökhan Yıkılkan'ın hayat verdiği Recai'nin hikayesi de Gülseren Budayıcıoğlu'nın Madalyonun İçi kitabında yer alıyor! Kırmızı Oda, Cuma akşamları 20:00'da TV8 ekranlarında! Kırmızı Oda Nazlı'nın kocası "Recai" kimdir, gerçek adı ne? Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yıkılkan dizileri ve filmleri!
GÖKHAN YIKILKAN KİMDİR?
Gökhan Yıkılkan, 11 Nisan 1983 yılında Ankara'da doğdu ve 37 yaşındadır. Türk oyuncu, birçok film ve dizide rol almıştır. Gökhan Yıkılkan, 2017 yılında Belgin Erdoğan ile evlendi. Gökhan Yıkılkan, 2020 yılında Altın Palmiye'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Hep Yek 3 ile aday oldu.
GÖKHAN YIKILKAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Film
2009 - Kanal-İ-Zasyon - Murat
2015 - Güvercin Uçuverdi - Aydın Kesme
2015 - Hep Yek - Gürkan
2016 - Güzel İkili - Zafer
2017 - Damat Koğuşu - Fatih
2017 - Hep Yek 2 - Gürkan
2018 - Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet - Aykut
2018 - Güvercin Hırsızları - Sarı Adem
2018 - Hep Yek 3- Gürkan
2018 - Oflu Hoca Trakya'da - Üzeyir
Diziler:
2009 - Medya Kralı
2011 - Adım Bayram Bayram - Bayram Bayram
2012–2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Muzaffer
2012 - 2 Yaka Bir - İsmail Ahmet
2014 - Otel Divane Hüseyin
2021 Kırmızı Oda - Recai
İnternet Dizileri:
2020 - Bir Başkadır - Hilmi