Kırmızı Oda Nazlı kimdir?
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Kırmızı Oda Nazlı kimdir?

18.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:50
Kırmızı Oda Nazlı kimdir?

Kırmızı Oda Nazlı kimdir? sorusu merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini Pınar Deniz canlandırıyor. Binnur Kaya'nın başrolünde yer adlığı dizi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Nazlı karakterine hayat veren Deniz'in yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı gerçek adı nedir? Kırmızı Oda dizisinin Nazlı'sı Pınar Deniz'in hayatı hakkında bilgiler...

Kırmızı Oda oyuncusu Pınar Deniz Nazlı karakteri ile adından söz ettirdi. Kliniğe çift terapisine gelen ve eşi Recai ile son derece uyumsuz bir evlilik içinde olan Nazlı'nın anlattıkları ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Öte yandan, Nazlı'yı canlandıran Pınar Deniz, oyunculuk kariyerinde Vatanım Sensin dizisi ile büyük çıkış yakalamıştı. Oyuncu son olarak Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırmıştı.

KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde yer alan Nazlı, Recai ile son derece uyumsuz bir evlilik içinde ve bu evliliği kurtarmak için Doktor Hanım'dan danışmanlık almak isteyen karakter olarak yansıyor.

İyi bir eğitim almış ve iyi bir aile geçmişi olduğunu söyleyen Nazlı takıntılı halleri ile dikkat çekiyor. Nazlı karakterinin hastalığı ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz 4 Kasım 1993'te Adana'da dünyaya geldi. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Kırmızı Oda Nazlı kimdir Kırmızı Oda dizisinin Nazlısı Pınar Denizin hayatı hakkında bilgiler

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

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