Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir, gerçek adı ne? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fırat Topkorur dizileri ve filmleri!
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Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir, gerçek adı ne? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fırat Topkorur dizileri ve filmleri!

29.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:07
Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir, gerçek adı ne? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fırat Topkorur dizileri ve filmleri!

Cuma akşamları ekranlara gelen ve konusu kadar konuk oyuncuları ile de büyük dikkat çeken Kırmızı Oda'ya bu hafta Kumru'nun acı hikayesi damga vurdu! Dizide Kumru'nun üvey babası izleyiciler tarafından merak edildi! Peki, Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir, gerçek adı ne? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fırat Topkorur dizileri!

Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kırmızı Oda dizisi her hafta farklı ve dramatik bir öyküyü ekranlara getiriyor. Diziye 3 hafta önce dahil olan Kumru karakteri büyük dikkat çekerken, bu hafta anlattığı çocukluk öyküleri de izleyicileri yürekten yaraladı. Çocuk tacizine dikkat çeken dizide Kumru'nun üvey babası merak edildi! Peki, Kırmızı Oda Kumru'nun üvey babası kimdir, gerçek adı ne? Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fırat Topkorur dizileri ve filmleri!

FIRAT TOPKORUR KİMDİR?

Fırat Topkorur, 7 Ocak 1982 yılında İzmir'de doğdu ve 39 yaşındadır. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu ve oradan mezun oldu. 2010 yılında vizyona giren "Off Karadeniz" filmi için kamera karşısına geçen Fırat Topkorur, 2011 yılında "Sen De Gitme" dizisinde Cemal karakterine hayat verdi.

Bu Son Olsun adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine filmlerde de devam eden Fırat Topkorur, 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara geldi. Topkorur ayrıca 2014 yılında Darbe adlı filmde rol aldı.

Fırat Topkorur asıl tanınırlığını, Blu TV'de baş rollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere ve İbrahim Selim'in bulunduğu Şahsiyet dizisindeki Firuz Komiser karakteriyle kazandı.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterinin üvey babası olarak yer alan Fırat Topkorur Çukur dizisindeki Meke karakteriyle karıştırılmıştır. Fakat karakter Çukur Meke değildir. Çukur Meke karakterini Aytaç Uşun canlandırmaktadır.

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