Kırmızı Oda hayranlarını üzen gelişme! Acun Ilıcalı açıkladı

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, Kırmızı Oda dizisiyle ilgili bir iyi bir de kötü haber duyurdu.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan Kırmızı Oda'nın ekranlara üç hafta ara verdiğini dile getirdi.

DİZİNİN SEVENLERİ ÜZÜLDÜ

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

Birçok yapım ekranlara 1-2 hafta ara verirken, Kırmızı Oda'nın 3 hafta ara vermiş olması, dizinin sevenlerini üzdü.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikayeleri canlandırılıyor.

Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikayesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.