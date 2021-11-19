Kırmızı Oda Firuzan kimdir? Kırmızı Oda Keklik'in annesi 'Firuzan' Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında? Şifanur Gül oynadığı diziler ve filmler

Kırmızı Oda Firuzan kimdir? Kırmızı Oda 'Firuzan' Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide Keklik'in annesinin hikayesi geçtiğimiz hafta anlatıldı. İşte, Şifanur Gül'ün oynadığı diziler ve filmler...

KIRMIZI ODA FİRUZAN KİMDİR?

Keklik annesini, ''Anacığımın adı Firuzan, parlayan demekmiş. Adı gibi çok güzel bir kızmış. Ay parçası derler ya hani öyle. İlk çocukmuş annem. Düşük yapmış hep. Babası kuma almış ve üç tane erkek kardeşi doğmuş. O kadar fakir bir ailede doğmuş ki anacım, bazı geceler aç yatarlarmış.'' cümleleriyle anlattı. Firuzan karakterini canlandıran isim Şifanur Gül'dür.

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

1995 Ankara doğumlu olan Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunudur. Lise dönemindeyken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar'ın dikkatini çekti. 2019'da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini canlandırmıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırmış, daha sonra Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda da yer almıştır.

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