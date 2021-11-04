Kırmızı Oda dizisine bomba transfer!

İZMİR (Snob Magazin) - Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem Oyuncular Sendikası'nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.

Gelen birçok teklifi reddeden Cumbul, sonunda bir projeye "evet" dedi ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu imzalı "Kırmızı Oda" dizisinde oynamayı kabul etti.

SÜRPRİZ SAHNE

Gelen haberler e göre Cumbul dizide bu hafta sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak. Aynı zamanda 5 Kasım doğum günü olan Meltem Cumbul 7 yıl aradan sonra doğum gününde sevenleriyle hasret giderecek.

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladıktan sonra Ata Koleji'nde eğitimi sürdürdü. Buradan 1987 yılında mezun oldu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 1994 yılında yayınlanan Bir Sonbahar Hikayesi adlı sinema filminde oynayarak başladı. Meltem Cumbul, yirmi sinema filmi, kariyerinde çıkış yakalamasına sebep olan Yılan Hikayesi başta olmak üzere 10'dan fazla dizide oynamıştır.