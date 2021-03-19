Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın danışanı olan Delikanlı Sadi karakteriyle alkışları toplayan Erkan Petekkaya'nın diziyle anlaşması uzatıldı. Şivesi ve performansıyla alkış toplayan Petekkaya, yeni projesiyle de sevenlerini heyecanlandırdı.

KONUK OYUNCU OLACAK

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın yanı sıra aynı kanalda yayınlanan ve yine Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oyuncu olacak. Petekkaya, dizide Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için devreye girecek.

Kırmızı Oda

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz, güvenip işlerinin başına koyduğu Mehdi'nin kararından vazgeçtiğini öğrenince 1 milyon TL istedi. Mehdi'nin evinden işinden ayrıldığını duyan hapishanedeki Cengiz, adamlarını devreye sokarak Mehdi'nin yumuşak karnı olan Zeynep'e zarar vermeye karar verdi. Cengiz'in adamları aynı anda Barış ve Zeynep'in evlerine giderek kurşun yağdırdı ve suçu Mehdi'nin üzerine attı.

Ali Rıza Bey (Doğduğun Ev Kaderindir)

ESKİ DOSTLAR DEVREYE GİRİYOR

Mehdi cephesinde işler sıkışıkken ailesinin güvenliğinden endişelenen Ali Rıza, yardımcı olması için tersaneden tanıştığı ve çok güvendiği Delikanlı Sadi'yi çağırır. Ailesi için her şeyi yapabilecek olan gözü kara adam, Cengiz'in durdurabilmek için mücadele eder.