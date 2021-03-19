Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak

19.03.2021 07:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:21
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak

Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya, aynı kanalda yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oyuncu olacak. Petekkaya, dizide Ali Rıza'nın yıllardır güvendiği bir dostunu canlandıracak.

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın danışanı olan Delikanlı Sadi karakteriyle alkışları toplayan Erkan Petekkaya'nın diziyle anlaşması uzatıldı. Şivesi ve performansıyla alkış toplayan Petekkaya, yeni projesiyle de sevenlerini heyecanlandırdı.

KONUK OYUNCU OLACAK

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın yanı sıra aynı kanalda yayınlanan ve yine Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oyuncu olacak. Petekkaya, dizide Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için devreye girecek.

Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak
Kırmızı Oda

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz, güvenip işlerinin başına koyduğu Mehdi'nin kararından vazgeçtiğini öğrenince 1 milyon TL istedi. Mehdi'nin evinden işinden ayrıldığını duyan hapishanedeki Cengiz, adamlarını devreye sokarak Mehdi'nin yumuşak karnı olan Zeynep'e zarar vermeye karar verdi. Cengiz'in adamları aynı anda Barış ve Zeynep'in evlerine giderek kurşun yağdırdı ve suçu Mehdi'nin üzerine attı.

Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak
Ali Rıza Bey (Doğduğun Ev Kaderindir)

ESKİ DOSTLAR DEVREYE GİRİYOR

Mehdi cephesinde işler sıkışıkken ailesinin güvenliğinden endişelenen Ali Rıza, yardımcı olması için tersaneden tanıştığı ve çok güvendiği Delikanlı Sadi'yi çağırır. Ailesi için her şeyi yapabilecek olan gözü kara adam, Cengiz'in durdurabilmek için mücadele eder.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 07:23:51. #1.15#
title