Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu? Kırmızı Oda canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KIRMIZI ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda dizisi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Ağırlıklı olarak dizi Beykoz ve Üsküdar ilçeleri civarlarında çekiliyor. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekilmiştir. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor. Dizide yer alan klinik ise İstanbul Beykoz'da bir dizi platosundadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç tüm bölümlerde yer alan başrol oyunculardır. Dizinin diğer oyuncusu olan Meriç Aral 22 bölüm dizide rol aldıktan sonra projeden ayrılmıştır. Kırmızı Oda konu işleyişi, oyunculuk ve dizi kahramanlarının psikolog ve psikiyatrlar olması yüzünden yoğunca tartışıldı. Dizi kişilerin travma, yas ve kişilik bozukluklarını konu aldığı için Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile karşılaştırıldı.

İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur.

KIRMIZI ODA OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODACANLI İZLE!