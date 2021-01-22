Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir?

22.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:01
Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir?

Yer aldığı dizilerdeki oyunculuk performansı ile dikkat çeken isim Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir? Burcu Biricik dizileri!

Kırmızı Oda dizisinde "Boncuk" karakterine hayat veren "Akdeniz Kraliçesi " seçilen Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir? Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR? BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik, oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. 2006 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında 'Akdeniz Kraliçesi' seçilen güzel oyuncu. İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite eğtimi hayatı boyunca Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. O dönemde "Yaşlı Hanımın Ziyareti", " Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "İkinin Biri", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

BURCU BİRİCİK DİZİLERİ

Düşman Kardeşler,

Beni Böyle Sev,

Şeref Meselesi,

Hayat Şarkısı,

8. Gün,

Kuzgun,

Kırmızı Oda

BURCU BİRİCİK EŞİ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Burcu Biricik Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olmaktadır. Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi.

Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Ozan Doğulu Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:01:28. #1.14#
title