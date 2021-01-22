Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde "Boncuk" karakterine hayat veren "Akdeniz Kraliçesi " seçilen Kırmızı Oda Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik eşi kimdir? Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR? BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik, oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. 2006 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında 'Akdeniz Kraliçesi' seçilen güzel oyuncu. İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite eğtimi hayatı boyunca Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. O dönemde "Yaşlı Hanımın Ziyareti", " Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "İkinin Biri", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

BURCU BİRİCİK DİZİLERİ

Düşman Kardeşler,

Beni Böyle Sev,

Şeref Meselesi,

Hayat Şarkısı,

8. Gün,

Kuzgun,

Kırmızı Oda

BURCU BİRİCİK EŞİ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Burcu Biricik Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olmaktadır. Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi.