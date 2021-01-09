Kırmızı Oda Ayşe kim? Doktor Ayşe'yi canlandıran Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? Meriç Aral sevgilisi kim?

TV8'in sevilen dizilerinden Kırmızı Oda, her hafta yeni karakterlerin psikolojik dramlarını izleyicilerini konuk ediyor. Kımızı Oda doktorlarından Ayşe Doktor da sosyal medyada dikkat çekmektedir. Peki Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Doktor Ayşe'yi canlandıran Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? Meriç Aral sevgilisi kim? Kımızı Oda Ayşe hikayesi ne?

TV8'in bu sezon en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, her hafta başka bir karakterin dramatik hikayesiyle seyircilerle buluşuyor. Psikolojik Dram türündeki Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlamadır. Baş rolünde Binnur Kaya'yı gördüğümüz Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni ve ünlü oyuncuları konuk etmektedir. Kırmızı Oda doktorları Binnur Kaya haricinde Tülin Özen ve Meriç Aral olarak da karşımıza çıkmaktadır. Tülin Özen Piraye doktoru canlandırırken, Meriç Aral da Doktor Ayşe'ye hayat vermektedir. Peki Kırmızı Oda Ayşe kimdir?Doktor Ayşe'yi canlandıran Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? Meriç Aral sevgilisi kim? Kımızı Oda Ayşe hikayesi ne?

MERİÇ ARAL KİMDİR?



Meriç Aral 17 Kasım 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Meriç Aral Türk oyuncudur. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.

Meriç Aral, Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. 2017 - 2019 yılları arasında Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile başrolleri paylaştı. Ardından 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı.

Meriç Aral Serkan Keskin ile sevgilidir.

Meriç Aral Oynadığı Roller