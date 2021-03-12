Kırmızı Oda 28. bölüm canlı full izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 27. bölüm izle full izle!
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Kırmızı Oda 28. bölüm canlı full izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 27. bölüm izle full izle!

12.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:20
Kırmızı Oda 28. bölüm canlı full izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 27. bölüm izle full izle!

TV8 ekranlarında büyük beğeni ile izlenen Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda 28. bölüm canlı full izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 27. bölüm izle full izle!

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken yapım Kırmızı Oda 28. bölüm ile bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Kırmızı Oda 28. bölüm canlı full izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 27. bölüm izle full izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'ın 27. Bölümünde; Nazlı'nın (Pınar Deniz) kendisiyle olan hesaplaşması ve döktüğü gözyaşları ve 'Ben aslında kendimi hiç sevmiyorum!' sözleri Doktor Hanım'ı derinden etkiliyor. Kumru (Aslıhan Gürbüz) geçmişte yaşadığı kötü olayların sebebini babasının olmamasına bağlıyor. Delikanlı Sadi (Erkan Petekkaya) ise sokaklarda geçirdiği zamanlarda korkuyu nasıl unuttuğunu anlatıyor.

KIRMIZI ODA 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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