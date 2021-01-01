Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle!
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Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle!

01.01.2021 23:44 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:48
Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle!

TV8'in kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım'la paylaştı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle!

Kırmızı Oda dizisinde heyecan devam ediyor. Bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide gözler 19. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

KIRMIZI ODA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KIRMIZI ODA 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik),geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlatır.

Birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru'yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım'ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım'la paylaşır.

Kırmızı Oda | 18. Bölüm

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