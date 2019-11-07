Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

07.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:21

ANKARA (İHA) – Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle yer alan Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır kırsalında, 19 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 4'er milyon TL ödülle Kırmızı Liste'de olduğu tespit edilmiştir" denildi.



"Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, terör örgütünün sözde orta saha sorumlusu, Numan Batman kod adlı Hejar Çelik olduğu belirlenmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, "Söz konusu terörist, Diyarbakır bölgesindeki tüm eylemlerden sorumlu olup, ayrıca; Diyarbakır il ve ilçelerinde 2014 tarihinde devlet okullarının kundaklanması, 11 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 3 emniyet mensubu şehit olma olayının talimatlarını bizzat vermiştir" denildi.



Ankara, Beşiktaş, Kayseri'deki saldırıların düzenlenmesini planlayan, organize eden, talimatını verendi



Etkisiz hale getirilen Erhan Porispi kod adlı İshak Özçaktu isimli teröriste ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "İshak Özçaktu isimli terörist, 10 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine (3 polis, 7 vatandaş yaralı), 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokakta Genelkurmay servis araçlarına (29 şehit, 79 yaralı), 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına (7 yaralı), 07 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet servis araçlarına (5 polis, 7 vatandaş şehit, 36 yaralı), 25 Ekim 2016 tarihinde Antalya ATSO binasına (21 yaralı), 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine (36 polis, 8 vatandaş şehit, 155 yaralı), 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de askeri servis aracına (15 asker şehit, 20 asker yaralı) yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin bizzat talimatını verdiği, planladığı, organize ettiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA