Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı - Haberler
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Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Merkez ve batı ilçeleri için dün kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da su baskınlarından etkilenen seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Merkez ve batı ilçeleri için dün kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da su baskınlarından etkilenen seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yağışın aralıklarla etkili olduğu Antalya merkez ve Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kumluca'da su baskını yaşanan seralarda hasar tespit çalışması başlattı. Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, yağışların yavaş yavaş etkisini kaybettiğini söyledi.

Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığını anlatan Alp, "Kumluca'da tahminimiz 2 bin dönüm seramızda su baskını yaşandı. Hortum ya da fırtınadan hasarımız yok. Çok şükür beklendiği kadar büyük hasarlar oluşmadı. Ekipler, çalışmasını sürdürüyor." dedi.

Serik ilçesinde de küçük çilek serasının su aldığına değinen Alp, Kumluca'da Kum, Hacıveliler, Mavikent ve İncekum Mahallelerindeki seralarda su baskını görüldüğünü vurguladı.

Kumluca'da 3 çayın debisi yükseldi

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de bazı sera ve portakal bahçesinin sular altında kaldığını belirterek, gece taşkınların yaşandığını ifade etti.

Ciddi mal kaybının olmadığını bildiren Kökce, "Hortumun olmaması tesellimiz oldu. Kumluca'nın içinden geçen üç çayımız var, üçünün de debisi yükseldi. Bu da taşkınlara neden oldu." dedi.

Çiftçiler Önder Akıncı ise meteorolojinin uyarısıyla gerekli tedbirleri almalarına rağmen yağış fazla olunca su baskını yaşadıklarını dile getirdi. Bereket yaşadığı için de mutlu olduklarını anlatan Akıncı, "Buna da şükür sağlığımız yerinde. Debisi yükseldiği için dereler taştı." dedi.

Cengiz göçer de gerekli tedbirleri almalarına rağmen seralarında hasar oluştuğunu, bir, iki ay yeni ürün dikemeyeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 38 saatte Kemer'e 456,37, Korkuteli'ne 390,50, Döşemealtı'na 246,60, Kumluca'ya 193 kilogram yağış düştü.

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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