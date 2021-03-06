Kırmızı kategorideki Aksaray "tam" kapanmaya gidildi

İngiltere'den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı il kategorisine geçen Aksaray'da tam kapanma uygulamasına geçildi. Önceden uygulanan kısıtlamaların aksine, market, bakkal, fırın ve kasaplar bile kapalı olacak. Sadece pazar günü uygulanacak tam kapanma ikinci bir güncellemeye kadar devam edecek.

Şubat ayının başlarında İngiltere'den gelen mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 il arasında yer alan ve vaka sayısının artış göstermesi sonucu kırmızı kategoriye taşınan Aksaray'da Pazar günü bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalarda ortadan kaldırılarak tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İLDE SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Vaka sayıları artan kentte Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun "Devlet millet el ele, korona ile mücadele" başlığı ile başlattığı seferberlik kapsamında kentte etkin bir mücadele yürütülüyor. Geçtiğimiz gün 1 belde, bir köy, 1 mahalle, 1 cadde ve 6 sokağın 5 gün süreyle karantinaya alındığı kentte Pazar günü istisnasız sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İKİNCİ GÜNCELLEMEYE KADAR TAM KAPANMA SÜRECEK

İstisnaları ortadan kaldırdıklarını ve vatandaşa gerekli duyuruyu yaptıklarını belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Pazar günü tamamen sokağa çıkma yasağı hıfzıssıhha kararı aldık biliyorsunuz. İstisnaları da kaldırdık. Şimdiden de vatandaşlarımıza duyurduk. Herkes tedbirlerini ona göre alıyor. Pazar günü Aksaray'da ikinci güncellemeye kadar Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Ama bütün istisnaları da ortadan kaldırmış olduk. Bakın bu sınırlamalarda bizim 45 bin çocuğumuz okula gidemiyor. 40 bine yakın çocuğumuz okula gitti 45 bine yakın gidemiyor. İnsanlar iş yerlerini açamıyorlar, pastaneler, kahvehaneler, lokantalar açık değil. Bundan dolayı insanlar rızklarını evlerine alıp zevkle, keyifle, umutla götüremiyorlar. Onun için burada kendimizden çok bu insanları düşünerek üzerimize düşen vazifeleri yerine getirirsek hiçbir problem kalmayacak" dedi.