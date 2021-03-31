Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon konusu ne? Kırmızı Kamyon oyuncu ve karakterlerin isimleri!

Show TV'nin yeni başlayan dizisi Kırmızı Kamyon her hafta Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin ilk bölümü bugün yayınlanacak. Dizi izleyenler Kırmızı Kamyon oyuncuları ve karakterleri kimler merak etti. Peki, Kırmızı Kamyon oyuncularının isimleri nelerdir? Kırmızı Kamyon karakterlerini kimler canlandırıyor?

Yeni başlayan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır yer almaktadır. Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon konusu ne? Kırmızı Kamyon oyuncu ve karakterlerin isimleri haberimizde...

KIRMIZI KAMYON KONUSU NEDİR?

Kırmızı Kamyon, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan yazmaktadır. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır yer almaktadır.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

UĞUR (GÖRKEM SEVİNDİK)

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem'in kız kardeşi Nilüfer'e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur. Bir gün Uğur'un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar. Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm'ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur'un hayatı yangından sonra tamamen değişir. En yakın dostu Cem dahil Nilüfer'in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur'u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığındanemindir, fakat kimse ona inanmaz. Şimdi Uğur'un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm'ü geri almaktır.

YONCA (NİLAY DENİZ)

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.

CEM (USHAN ÇAKIR)

Teşkilatın sevilen bir diğer isimlerinden Cem'in hayatı çok sevdiği kız kardeşinin ölümünden sonra tepetaklak olur. Kız kardeşinin ölümünden en yakın arkadaşı Uğur'u sorumlu tutar ve ona karşı öfkesi büyüktür. Bu yüzden yeğeni Ömrüm'ü kendi yanına alarak onun sağlıklı bir aile ortamında büyümesini ister. Ömrüm'ün eve gelişi ile beraber Cem'in karısı Zehra'nın çocuğu aşırı sahiplenmesi Cem'i ikilemde bırakır. Bu durum zaman zaman karısı ve kendi arasında küçük tartışmalara sebep olmaktadır.

YAVUZ (FATİH AL)

Büyük bir sigorta şirketinin Marmara Bölge distribütörü olarak çalışır ancak asıl servetini müşterileriyle anlaşarak çıkarttığı büyük yangınlardan elde etmiştir. Az konuşan, soğuk ve mesafeli bir adam olan Yavuz'un ne karısıyla ne de oğluyla iyi ilişkileri vardır.

ZEHRA (TUĞÇE ALTUĞ)

Zehra, Cem'le büyük bir aşkla evlenmiştir. Cem'in kız kardeşinin vefatının ardından Ömrüm ailelerine katılır ve Zehra Ömrüm'e kendi çocuğu gibi bağlanır. Ömrüm'le kurduğu bağ sağlıksız bir hal alır, sevgisiyle küçük kızı psikolojik olarak olumsuz etkilemeye başlar. Çünkü Zehra, Ömrüm'ü babasına vermemekte kararlıdır.

TOLGA (DENİZ HAMZAOĞLU)

İstasyonun en deneyimli itfaiyecisi olan Tolga, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir aile babasıdır. Uzun yıllardır evli olduğu karısı Ayşe, çocukları Menekşe ve Murat ile yaşıyordur.Çocuklarını hep koruyup kollamak ve onlara güvenli bir gelecek sağlamak için tüm gücüyle çabalamıştır. Oğlunun baba mesleği olan itfaiyeciliği seçmesi kendi içinde onu ikileme düşürmüş olsa da oğluyla gurur duymaktadır. Yeni itfaiyeci atanan oğlunun kendi istasyonuna atanmasını sağlayarak içindeki tedirginliği az da olsa hafifletir.

AYŞE (ASLI ORCAN)

Tolga'nın karısı, Menekşe ve Murat'ın annesi olan Ayşe, pahalı butiklerdeki kıyafetlerin aynısını evde dikerek daha ucuza satan bir terzidir. Gözü hep yükseklerde olan Ayşe, içten içe aşkın karın doyurmadığını bilse de aşık olduğu Tolga'yla evlenmiştir. Oğlu Murat'a olan düşkünlüğüyle ön plana çıksa da Ayşe, Menekşe'nin kendisinin yaşayamadığı hayatı yaşaması ve varlıklı bir koca bulması için elinden geleni yaparken onu bu konuda sık sık manipüle eder.

GÖNÜL (TOPRAK SAĞLAM)

Gençliğinde zengin bir koca bulup sefaletten kurtulma hayalleri kuran Gönül'ün yolu bir şekilde Yavuz'la kesişir ve evlenirler. Gönül, Yavuz'un ona aşık olduğunu düşünse de Yavuz aslında sadece Gönül'e sahip çıkmıştır. Üniversiteye gitmemesine rağmen, kendisine çok yatırım yapan ve kendisini çok geliştiren Gönül, yardımseverliğiyle de çevresindeki saygınlığını artırmıştır. Oğluna çok düşkün olan Gönül'ün onunla ilgili çok büyük bir sırrı vardır.

MENEKŞE (SÜMEYYE AYDOĞAN)

Tolga ve Ayşe'nin kızı Menekşe, iyi kalpli ve hayat dolu bir kızdır. Babasına ve ağabeyine çok düşkün olan Menekşe'nin sürekli hayatına müdahale eden annesiyle daha çekişmeli bir ilişkisi vardır. Üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü birincilikle bitiren ve Ayşe sayesinde ilk işini bulan Menekşe, annesinin mahallesinden arkadaşı Gönül'ün oğlu Furkan'ın tedavisini üstlenir. İlk ve tek aşkı İlker'le yaşadığı ilişkiyi çok sevdiği ve bağlı olduğu ağabeyi Murat dahil herkesten gizleyen Menekşe'nin hayatı yeni işiyle beraber tamamen değişir.

İLKER (BURAK BERKAY AKGÜL)

Ekibin genç üyelerinden olan İlker, babasını henüz beş yaşındayken trafik kazasında kaybedince annesiyle beraber en büyük desteği Tolga ve Ayşe'den görür. Bu yüzden İlker'in Tolga'ya olan sevgisi bambaşkadır. İlker'in en büyük hayali Tolga'nın kızı Menekşe ile mutlu bir yuva kurmaktır ancak Tolga'dan çekindikleri için ikili aşklarını şimdilik gizlice yaşar.

BEDRİ (TİMUR ÖLKEBAŞ)

Beş çocuk babası, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyonun en renkli karakterlerinden biridir. Bedri, ailesine ve çocuklarına çok düşkün olmakla beraber aynı zamanda karısına da ilk günkü gibi aşıktır. Çocukları kimi zaman herkes için birer bela olsa da onlar için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük hayali onların geleceğine yatırım yapabilmektir.

MURAT (GÜRBERK POLAT)

Çocukluğundan beri babasına hayran olan Murat, hep onun gibi itfaiyeci olmak istemiştir. Bu konuda babasının olumsuz tepkisiyle karşılaşsa da o kafasına koyduğunu yapar ve itfaiyeci olur. Annesi Ayşe ve kız kardeşi Menekşe'yle iyi ilişkileri olan Murat'ın en büyük arzusu ise meslekte babasına kendisini ispatlamaktır.

FURKAN (EFEKAN CAN)

Yavuz ve Gönül'ün tek oğlu olan Furkan, annesi tarafından çok sevilse de babasıyla hiçbir zaman iyi bir ilişkisi olmamıştır. Yavuz'un koşullu ve mesafeli sevgisinden çok yaralanan Furkan, iyi biri olmasına rağmen zengin duyarsızlığına sahiptir. Geçirdiği motor kazası sonucu bacağı sakatlanan Furkan, sakatlığı vesilesiyle Menekşe ile tanışır. Furkan'ın tedavisi için işe alınan Menekşe, kazanın ardından Furkan'ın tek arkadaşı haline gelir.

HAZAN (MELİSA AKMAN)

Bekar bir anne olan Hazan, itfaiye istasyonundaki nöbetçi paramedik ekibinin en eski üyesidir. Genç yaşında büyük aşkla evlendiği kocasının hiç beklemediği biri çıkması sonucu boşanır ve çocuğuyla tek başına kalır. Hazan, eski eşinden hiçbir destek görmeden annelik, ev ve mesai üçgeninde mekik dokur. İçten içe Uğur'a büyük bir ilgisi olsa da bu durumun farkında olan Uğur onu kırmamak ve umut vermemek için elinden geleni yapar.

ABDO (UĞUR ARDA BAŞKAN)

Cüssesi ve sert görünüşünün aksine çocuksu, saf ve hassas kalpli biri olan Abdülkerim, yardımseverliği ile ön plana çıkan ve istasyonda herkes tarafından çok sevilen bir itfaiyecidir. En büyük hayali sevdiği kadınla mutlu bir yuva kurmak olan Abdülkerim, Hazan'a karşı platonik bir aşk beslese de Hazan'ın onu kardeşi olarak görmesi sonucu ilgisi karşılıksız kalır.

HALİL (BÜLENT ERGÜN)

KIRMIZI KAMYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Kamyon dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.