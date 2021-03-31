Kırmızı Kamyon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Kamyon son bölümde neler oldu? Kırmızı Kamyon yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni başlayan dizisi Kırmızı Kamyon her hafta Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kırmızı Kamyon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Kırmızı Kamyon 1. bölümde neler oldu? Kırmızı Kamyon dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Kırmızı Kamyon konusuyla dikkat çeken diziler arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü bugün ekranlara gelecek. Kırmızı Kamyon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Kamyon son bölümde neler oldu? Kırmızı Kamyon yeni bölümde neler olacak? Kırmızı Kamyon konusu nedir? Oyuncuları kimler?

KIRMIZI KAMYON 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelecek. Ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Kamyon 1. Bölüm Fragmanı yayında! Trajik bir yangında eşini kaybeden ve kızına kavuşmak için mücadelesini sürdüren Uğur'un (Görkem Sevindik) duygu yüklü hikayesinin merak uyandırdığı tanıtımda büyük bir titizlikle çekilen aksiyon dolu yangın sahneleri de izleyenleri soluksuz bırakıyor. Uğur (Görkem Sevindik) ve Cem (Ushan Çakır) arasındaki gerilim dikkat çekerken, Uğur'un mücadelesinde Yonca'nın (Nilay Deniz) nasıl bir rol oynayacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

KIRMIZI KAMYON KONUSU NEDİR?

Kırmızı Kamyon, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan yazmaktadır. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır yer almaktadır.

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

KIRMIZI KAMYON CANLI İZLE!

KIRMIZI KAMYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Kamyon dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

UĞUR (GÖRKEM SEVİNDİK)

YONCA (NİLAY DENİZ)

CEM (USHAN ÇAKIR)

YAVUZ (FATİH AL)

ZEHRA (TUĞÇE ALTUĞ)

TOLGA (DENİZ HAMZAOĞLU)

AYŞE (ASLI ORCAN)

GÖNÜL (TOPRAK SAĞLAM)

MENEKŞE (SÜMEYYE AYDOĞAN)

İLKER (BURAK BERKAY AKGÜL)

BEDRİ (TİMUR ÖLKEBAŞ)

MURAT (GÜRBERK POLAT)

FURKAN (EFEKAN CAN)

HAZAN (MELİSA AKMAN)

ABDO (UĞUR ARDA BAŞKAN)

HALİL (BÜLENT ERGÜN)