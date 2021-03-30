Kırmızı Kamyon 1. Bölüm fragmanı izle! Kırmızı Kamyon ilk bölümde neler yaşanacak? Kırmızı Kamyon ilk bölüm fragmanları!

Show TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor! Yönetmenliğini Osman Kayanın yaptığı "Kırmızı Kamyon" 31 Mart'ta (yarın) başlıyor. Dram ve aksiyonun bir arada olacağı hikâyesiyle seyircilerin ekran başına kitleneceği düşünülen dizi Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatacak. Peki, Kırmızı Kamyon Show TV'de başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. Bölüm fragmanı izle! Kırmızı Kamyon ilk bölümde neler yaşanacak? Kırmızı Kamyon ilk bölüm fragmanları! Detaylara haberimiz

Show TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor! Yönetmenliğini Osman Kayanın yaptığı "Kırmızı Kamyon" 31 Mart'ta (yarın) başlıyor. Dram ve aksiyonun bir arada olacağı hikâyesiyle seyircilerin ekran başına kitleneceği düşünülen dizi Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatacak. Peki, Kırmızı Kamyon Show TV'de başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. Bölüm fragmanı izle! Kırmızı Kamyon ilk bölümde neler yaşanacak? Kırmızı Kamyon ilk bölüm fragmanları! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI KAMYON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir.

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.

Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.

KIRMIZI KAMYON OYUNCU KADROSU KİMLERDİR?

Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alırken diğer oyuncular;

Fatih Al

Tuğçe Altuğ

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Toprak Sağlam

Ebrar Alya Demirbilek

Burak Berkay Akgül

Timur Ölkebaş

Gürberk Polat

Melisa Akman

Uğur Arda Başkan

Sümeyye Aydoğan

Efekan Can

Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

Dizinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşandı. Tanıtımlarıyla heyecan yaratan dizinin senaryo süpervizörlüğünü Sema Ergenekon üstlenirken dizinin senaryosu da artık Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kalemiyle seyirciyle buluşacak.