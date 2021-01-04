Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada

04.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:29
Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada

BURSA'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.A.'ya (7) çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.A.'ya (7) çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yayalar için yeşil ışık yandığını gören E.A., yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. Bu sırada kırmızı ışıkta geçen H.K.'nın kullandığı plakası bilinmeyen hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek, kafasını çarpan çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralı çocuğa yardım eden hafif ticari aracın sürücüsü H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; araç trafiğine kırmızı ışık yandığı, araçların bu nedenle durduğu, yayaların kendilerine yanan yeşil ışık sonra karşıya geçmek için yürüdüğü, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı ve çocuğun yere savrulduğu anlar yansıdı.

Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada
Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada
Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:45:55. #1.15#
title