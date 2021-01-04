Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı kaza kamerada

BURSA'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.A.'ya (7) çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yayalar için yeşil ışık yandığını gören E.A., yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. Bu sırada kırmızı ışıkta geçen H.K.'nın kullandığı plakası bilinmeyen hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek, kafasını çarpan çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralı çocuğa yardım eden hafif ticari aracın sürücüsü H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; araç trafiğine kırmızı ışık yandığı, araçların bu nedenle durduğu, yayaların kendilerine yanan yeşil ışık sonra karşıya geçmek için yürüdüğü, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın çocuğa çarptığı ve çocuğun yere savrulduğu anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR