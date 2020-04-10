Kırmızı ışıkla "Evde Kal" uyarısı
Karabük'te kırmızı ışıklara yazılan "Evde Kal" yazısıyla vatandaşlar uyarıldı.
10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Karabük'te kırmızı ışıklara yazılan "Evde Kal" yazısıyla vatandaşlar uyarıldı.
Karabük Belediyesi tarafından Bahçelivevler Mahallesi'nde kurulan trafik lambalarına yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için düzenleme yapıldı.
Belediye tarafından kavşakta bulunan kırmızı ışıklara "Evde Kal" yazısı yazılarak, vatandaşların evden çıkmamaları için uyarıldı.
Karabük Belediyesi tarafından yapılan uygulama dikkat çekti. - KARABÜK
Kaynak: İHA