Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı

09.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:02

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönen otomobil, bu sırada iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Demir yola savruldu. Araçta bulunan şoför ve yolcular da hızla dışarı çıkıp Demir'in yardımına koştu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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