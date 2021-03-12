Kırmızı ilde denetimli açılış
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Kırmızı ilde denetimli açılış

12.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:47

Kırmızı ilde denetimli açılış Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan iş yerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.

Kırmızı ilde denetimli açılış

BALIKESİR - Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan iş yerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren iş yeri önünde biriken vatandaşlar açılışı bekledi. Pandemi nedeniyle emniyet güçlerinin sürekli kontrol ettiği iş yerinin önünde sık sık uyarılar yapıldı. Halı mağazasının açılışı nedeniyle ilk gelen 50 kişiye halı hediye edilmesi pandemi kurallarına takıldı. İş yerinin önünde kalabalık oluşturan vatandaşlara ilk önce bekçiler uyarılarda bulundu. İş yeri önünde vatandaşları sık sık uyaran bekçiler, isim yazdırmak suretiyle kalabalık oluşmasını engelledi. İş yerine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, hediye halı için izdihama izin verilmedi. Vatandaşlar pandemi kurallarına uyduğu gözlemlenirken etkinliğin kısa sürede bitmesi için polisler de uyarılarda bulundu.

Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

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