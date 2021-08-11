Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
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Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti

Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 29 Temmuz günü başlayan sonrasında da 8 ilçede etkili olan orman yangınlarında 66 bin 277 hektar alan kül oldu.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 29 Temmuz günü başlayan sonrasında da 8 ilçede etkili olan orman yangınlarında 66 bin 277 hektar alan kül oldu. 14 gündür devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucu WWF-Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından kiralanan helikopter, yangın noktalarında başarılı müdahalelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün "Çevre Puma" kod adını verdiği ve İsviçreli pilot Justin Mattia'nın kullanımındaki yangın helikopteri, görev aldığı 4 günlük süre zarfında 42 saat havada kaldı. Yangın Yönetim Merkezinden verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılan helikopter, Yatağan Hacıveliler, Menteşe Kozağaç ve Yılanlı, Dalaman Şerefler, Köyceğiz Çövenli Yaylasında önemli rol üstlendi.

Dalaman Havalimanı'nda konuşlanan ve 4 günlük sürede günde 10 saatten fazla havada kalan büyükşehir belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, bugüne kadar yangın noktalarına Bin 328 ton su bıraktı.

Köyceğiz'de Çövenli Yaylasında devam eden ve sarp arazi ile vadi içerisinde kalan yangın noktalarında görev alan Çevre Puma, havada kaldığı 2 bin 508 dakikada toplam 332 sorti gerçekleştirdi.

Çevre Puma erken saatlerde başladığı yangın söndürme çalışmalarını gün hava kararıncaya kadar aralıksız devam ediyor. - MUĞLA

Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti
Kırmızı helikopterden 4 günde 322 sorti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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