Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Operasyonda vurulan araç Etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman'ın fotoğrafı Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
25.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:00
Operasyonda vurulan araç
Etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman'ın fotoğrafı Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA