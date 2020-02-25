Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi - Haber

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Operasyonda vurulan araç Etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman'ın fotoğrafı Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

25.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:00
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Operasyonda vurulan araç

Etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman'ın fotoğrafı Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler