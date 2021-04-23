Kırmızı Bülten ne demek? Kırmızı Bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır?
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Kırmızı Bülten ne demek? Kırmızı Bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır?

Kırmızı Bülten ne demek? Kırmızı Bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Son dakika Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılmıştır. Bunun ardından kırmızı bülten ne demek? Kırmızı bülten nedir, ne anlama geliyor? gibi soruların cevapları merak edildi. Vatandaşlar tarafından merak edilen kırmızı bülten ne anlama geliyor? Kırmızı bülten kimlere çıkarılır? Tüm detaylar haberimizde.

Gündemde yer alan Kırmızı bülten haberlerinden sonra kırmızı bülten nedir, ne demek merak ediliyor. Peki, Kırmızı Bülten nedir, ne demek? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır? Kırmızı Bülten ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten ne demek? Kırmızı Bülten nedir, ne anlama geliyor? Kırmızı Bülten kimlere çıkarılır? Kısaca yazımızdan ulaşabilirsiniz...

FARUK FATİH ÖZER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN Mİ ÇIKARILDI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

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NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulanmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR, NE DEMEK?

"Kırmızı Bülten", bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

"Difüzyon Mesajı" ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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