Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü
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Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Kırmıtlı Kuş Cenneti, ilkbaharın renklerine büründü.

Osmaniye'de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Kırmıtlı Kuş Cenneti, ilkbaharın renklerine büründü.

Kuş cenneti, çiçeklerin açması, yeşeren ağaçlar ve Ceyhan Nehri'nin güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü
Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü
Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü
Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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