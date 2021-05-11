Kırmıtlı Kuş Cenneti ilkbaharın renklerine büründü
Osmaniye'de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Kırmıtlı Kuş Cenneti, ilkbaharın renklerine büründü.
Osmaniye'de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Kırmıtlı Kuş Cenneti, ilkbaharın renklerine büründü.
Kuş cenneti, çiçeklerin açması, yeşeren ağaçlar ve Ceyhan Nehri'nin güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner