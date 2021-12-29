Kirlilik ve küçük balık avcılığı müsilaj oluşumunu tetikliyor

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri tarafından ' Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi' projesi kapsamında yürütülen araştırmalarda aralık ayı çalışmaları tamamlandı. Zooplanktonları yiyerek büyüyen hamsi, çaça, sardalya ve istavrit gibi balıkların küçükken avlanmaları nedeniyle azaldığını belirten Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, bunun neticesinde, hayvansal küçük deniz mikro canlıları olan zooplanktonların ortamda bol olması nedeniyle denizanalarının son yıllarda çoğalıp, büyüdüklerine ve kirlilik baskısıyla birlikte müsilajın oluşmasına neden olduklarına dikkat çekti.

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, "Zooplankton miktarının az olması denizanası aşırı üremesi ve küçük pelecik balık yavrularının az miktarda olması sistemde bir tehlikeye işarettir. Bu kesin müsilaj olacak anlamında gelmemektedir. Ancak denizanalarının aşırı üremesi ve ortamda zooplankton tüketecek balık yavrularının olmaması bir sonraki aşamada yoğun kirlilik yükü ile birlikte müsilajı ortaya çıkarabilir" dedi.

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, "Araştırma kapsamında 32 noktada gerçekleştirilen plankton çekimlerinde denizanası patlamasının ve dipte ölü olan müsilajın su dikey hareketleriyle birlikte İstanbul ile Tekirdağ-Şarköy arasında daha fazla karışarak yüzeye çıktığı, yeni bir müsilaj başlangıcı gibi görünmese de suyun pelajik kolonunda ölmüş, dibe çökmüş müsilajın havalandığı ve sağlıksız bir pelajik ortamın görüldüğü izlenmiştir. Bundan sonraki süreçte su sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tekrar müsilaj oluşur mu bunu izleyeceğiz. Ancak oluşsa bile çok fazla miktarda balıkların erken yaşam evrelerine etki göstermediği ön görülmektedir. Proje bitiminde bütün örneklerimizi alıp, kaç tane türün dağılım gösterdiğini, bolluk ve çeşitliliklerinin ne olduğu ortaya çıkarıldıktan sonra müsilaj olmayan dönemlerle karşılaştırılıp, daha net bir sonuca varılacaktır" diye konuştu.